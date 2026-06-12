Incendiu într-un apartament din Baia Mare

Un incendiu a izbucnit, joi seara, într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Vlad Țepeș din Baia Mare, mobilizând mai multe echipaje de intervenție ale pompierilor, SMURD și Serviciului de Ambulanță Maramureș.

La fața locului au intervenit mai multe auto­speciale de stingere, echipaje medicale și autospeciala pentru transport victime multiple. Pompierii au acționat pentru stingerea focului și evacuarea locatarilor din imobil.

Datorită intervenției rapide, incendiul a fost localizat și lichidat înainte de a se extinde la celelalte apartamente din bloc.

În total, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate și evaluate medical. Patru victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate, două dintre acestea prezentând arsuri.