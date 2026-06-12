Înfrângere pentru România A la Toyota Challenge în Africa de Sud

Reprezentativa secundă a României, România A, a fost învinsă de echipa Toyota Cheetahs, scor 14-47 (7-28), în cadrul competiției Toyota Challenge, desfășurată în Africa de Sud.

Partidă în care doi jucători ai CSM Știința Baia Mare au fost titulari, Nicolaas Immelman, care a avut și rolul de căpitan, și Jason Tomane, jucător care a și marcat un eseu.

Aceasta a fost a doua partidă pentru România A la turneu. În primul meci, selecționata a pierdut în fața echipei Suzuki Griquas, scor 20-35 (13-21), iar Immelman și Tomane s-au aflat, de asemenea, în formula de start.

România A va disputa ultimul meci din competiție pe 14 iunie, împotriva formației Airlink Pumas, de la ora 15.00.