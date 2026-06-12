Locuitorii din blocurile Cuprom, relocaţi în alte zone

După finalizarea renovării celor trei blocuri sociale cunoscute ca Luminișului 13, 13 A și Horea 46, s-a intrat în etapa de relocare a celor care locuiesc de 14 ani, în condiții total improprii, în blocurile de la Cuprom.

Operațiunea relocării se face prin Direcția de Asistență Socială și se află în plină desfășurare în aceste zile. ”A fost un efort major din partea Municipiului Baia Mare cu o investiție pe măsură, scopul fiind acela de a oferi condiții de locuire demne de vremurile în care trăim. Sperăm ca noii locatari să înțeleagă că au și ei câteva îndatoriri elementare și de bun-simț în special legate de curățenie și liniște”, a spus Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare.