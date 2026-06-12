Undă verde pentru reabilitarea a noi blocuri în Borșa

Autoritatea locală din Borșa a emis 3 certificate de urbanism pentru lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică a blocurilor de locuințe situate pe străzile Nordului, Zorilor și Decebal.

Aceste investiții vor contribui la reducerea consumului de energie, creșterea confortului locatarilor și îmbunătățirea aspectului urban al cartierelor. „Continuăm să atragem fonduri și să implementăm proiecte care aduc beneficii reale comunității și cresc calitatea vieții în Borșa. Dezvoltarea orașului înseamnă proiecte concrete, investiții responsabile și rezultate care se văd în fiecare cartier”, au declarat cei din administrația publică a orașului.