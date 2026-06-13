Angajații ASSOC au vâslit pentru ape curate

De -
0
17

Asociația ASSOC s-a alăturat campaniei „Vâslim pentru ape curate” nu doar la modul declarativ, ci au trecut la fapte. Astfel, o parte din reprezentanții instituției s-au urcat în barcă și au însoțit participanții la această campanie, pe o porțiune din traseu.
„Un râu unește localități și oameni, dar impune și responsabilități, iar acțiunea SOMEȘ26 atrage atenția asupra acestor obligații ale cetă­țenilor. Pe o porțiune a traseului, participanților li s-au alăturat și membri ai ASSOC, pentru a transmite mesajul campaniei: «Vâslim pentru ape curate».
Susținem această inițiativă încă de la prima ediție, pentru că înseamnă protejarea mediului și a sănătății, dar și grijă pentru apa care întreține viața. Un râu izvorăște curat, dar, la revărsare, aduce cu el toate mizeriile noastre, cu tot cu nepăsarea sau nesimțirea unora. De aceea e important să vedem imaginile de pe Someș, cu bune, și cu rele”, au punctat oficialii ASSOC.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.