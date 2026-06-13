Angajații ASSOC au vâslit pentru ape curate

Asociația ASSOC s-a alăturat campaniei „Vâslim pentru ape curate” nu doar la modul declarativ, ci au trecut la fapte. Astfel, o parte din reprezentanții instituției s-au urcat în barcă și au însoțit participanții la această campanie, pe o porțiune din traseu.

„Un râu unește localități și oameni, dar impune și responsabilități, iar acțiunea SOMEȘ26 atrage atenția asupra acestor obligații ale cetă­țenilor. Pe o porțiune a traseului, participanților li s-au alăturat și membri ai ASSOC, pentru a transmite mesajul campaniei: «Vâslim pentru ape curate».

Susținem această inițiativă încă de la prima ediție, pentru că înseamnă protejarea mediului și a sănătății, dar și grijă pentru apa care întreține viața. Un râu izvorăște curat, dar, la revărsare, aduce cu el toate mizeriile noastre, cu tot cu nepăsarea sau nesimțirea unora. De aceea e important să vedem imaginile de pe Someș, cu bune, și cu rele”, au punctat oficialii ASSOC.