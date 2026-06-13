Calitatea noilor ambulanțe lasă de dorit

Noile autosanitare primite de către Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Maramureș lasă de dorit la capitolul calitate, atrage atenția conducerea instituției.

„La parcul auto am avut prin acel program al Ministerului Sănătății două tranșe de livrări de ambulanțe: anul trecut am primit 10 ambulanțe și anul acesta va fi la fel. Momentan, mai trebuie să primim 7 mașini, respectiv 6 ambulanțe de tip B și o ambulanță de tip C. Suntem destul de echilibrați sub aspectul acesta, însă singura precizare pe care o am de făcut este că mașinile noi sunt extrem de defectuoase și de slabe, prin comparația calitativă cu multele tipuri de autosanitare care au fost livrate serviciilor de ambulanță de-a lungul timpului. Am constatat că avem câteva mașini de tip B și una de tip C cu care stăm mai mult în service”, a declarat Alexandru Oros, managerul SAJ Maramureș.

Astfel, autosanitarele respective, aflate încă în garanție, stau mai mult în service-urile auto, pentru diverse reparații. Deocamdată, aceste defecțiuni nu afectează însă activitatea instituției, deoarece mașinile sunt reparate cu prioritate.

„Ambulanțele încă sunt în garanție, însă discuția nu este despre bani, ci despre disponibilitatea mașinii. Din păcate, sunt slabe. Nu sunt alte modele, ci acest trend mondial de a face totul ieftin și «bun» ne afectează pe toate liniile. Asta am observat de la ultimele tranșe pe care le-am primit. Ne putem imagina ce va urma după ce vor ieși din garanție, sub aspectul costurilor… Service-urile care ne fac întreținerea mașinilor sunt operative, astfel încât nu ne este afectată activitatea”, a mai punctat Alexandru Oros.