Canalizare, apă, proiecte sociale pentru cei vulnerabili la Coroieni

Comuna Coroieni a început, toamna trecută, lucrări pe rețele de apă și canalizare, ajunse acum, după cum afirmă primarul Gavril Ropan, la 30%.

Un proiect social împreună cu ASSOC se referă la furnizarea de servicii locale și îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici, în timp ce un alt proiect se referă la reabilitarea caselor persoanelor vulnerabile, cu uși, ferestre, fotovoltaice. Vor fi 110 case reabilitate în satele aparținătoare comunei Coroieni și da, vor fi și 80 de case reabilitate în cartierul de romi de la Ponorâta.