Copiii, aşteptaţi în Orăşelul Copiilor

Duminică, 14 iunie, Parcul central Regina Maria din Baia Mare se va transforma într-un adevărat tă­râm fascinant al distracției, curiozității și aventurii.

Organizatorii pregătesc numeroase standuri tematice, unde copiii vor putea experimenta și explora diferite domenii într-un mod distractiv și educativ. Vor putea descoperi ce înseamnă să fii pompier, jandarm, polițist, medic, reporter, salvamontist. Vor căuta comori, vor participa la multe activități sportive și creative. Evenimentul se ve desfășura în intervalul orar 13-17. Evenimentul este organizat de Asociația Amicus Baia Mare.