Părinți, bunici și copii, într-o șezătoare autentică

În perioada 8–10 iunie 2026, la Muzeul Satului din Baia Mare, s-a desfășurat Proiectul de Parteneriat Educațional cultural – artistic „Șezătoare – Hai, prietene, la joc’’, un eveniment dedicat promovării tradițiilor autentice maramureșene și valorilor comunității.

Timp de trei zile, copii, părinți, bunici și seniori au recreat atmosfera șezătorilor de odinioară, într-un autentic dialog între generații. Îm­bră­cați în costume populare, participanții au cusut, au împletit, au spus proverbe și ghicitori, au învățat jocuri populare și s-au prins împreună într-o mare horă a prieteniei.

Evenimentul a fost organizat prin colaborarea dintre: Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Palatul Copiilor Baia Mare (inițiator și organizator, prof. coregraf Maria Seraz, dir. prof. dr. Ion Iuga), Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș (manager Monica Mare), Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții-Măghe­răuș (prof. ed. timpurie Fanea Elena Mariana, prof. înv. primar Șanta Alina,

dir. prof. Ofrim Loredana Cornelia, dir. adj. prof. Cirț Adriana Rodica), Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare (prof. înv. primar Coman Maria, prof. înv. primar Curac Maria, prof. înv. primar Pop Carmen, prof. înv. primar Treger Crina, prof. înv. primar Marinca Măriuța, prof. înv. primar Bitiusca Lidia, dir. prof. dr. Cozma Codruța, dir. adj. prof. Balint Beata), Grădinița cu Program Prelungit Step by Step – structura Școala „Avram Iancu” Baia Mare (prof. ed. timpurie Buciuman Gabriela, prof. ed. timpurie Pipaș Lavinia Denisa, prof. ed. timpurie Iakab Anamaria, prof. ed. timpurie Pop Raluca, dir. prof. Pop Ioan Marian, dir. adj. prof. ed. timpurie Fekete Corina Crina) și Grădinița cu Program Prelungit Gabi Baia Mare (prof. ed. timpurie Evi Tincuța Ioana, dir. prof. Șpan Gabriela), Direcția de Asistență Socială Baia Mare și Asociația CASPEV.