Reabilitarea Căminului de bătrâni din Baia Sprie a intrat în ultima etapă

Continuă investițiile la Căminul pentru persoane vârstnice Baia Sprie. Odată cu finalizarea reabilitărilor interioare pe proiectul anterior, necesitatea de a renova și spațiile exterioare a fost evidentă și prin urmare s-au inițiat demersurile de a accesa fondurile necesare.

Proiectul intitulat „Amenajare și dotare Cămin pentru Persoane Vârstnice din orașul Baia Sprie” reprezintă o inițiativă de mare impact, derulată de Primăria orașului Baia Sprie în parteneriat cu autoritățile din Dolyna, Ucraina. Prin fondurile pe care le aduce se va moderniza curtea interioară și se va finaliza integral modernizarea căminului. Prin proiect se vor crea două zone distincte: o zonă destinată accesului auto pentru mașinile care aprovizionează și pentru ambulanțe, inclusiv o zonă de parcare și o zonă destinată persoanelor cazate unde să se poată simți în siguranță și într-un spațiu intim. „Aici vom realiza încă 3 foișoare pe lângă cel existent care va fi reabilitat, se vor amenaja alei pietonale, se vor monta noi bănci de odihnă și vom face plantări de noi arbori ornamentali. Arborii de talie mare și gardul viu existent vor fi păstrați. Astfel va fi creată o zonă pentru petrecerea timpului liber, dotată cu mobilier urban prietenos pentru a încuraja socializarea și recreerea persoanelor vârstnice. În plus, se va instala un sistem de iluminat public modern, iar terenul va fi complet împrejmuit pentru sporirea siguranței. În cadrul proiectului, va fi implementat și un sistem de monitorizare video, pentru a asigura securitatea și protecția persoanelor aflate în îngrijire”, au menționat reprezentanții instituției. Din punctul de vedere al dotărilor, proiectul prevede achiziția de aparatură medicală specializată, inclusiv mese de masaj, stetoscoape, tensiometre automate, pulsoximetre și termometre noncontact, precum și echipamente IT moderne, precum tablete și laptopuri, pentru personalul medical și echipa de implementare pentru a putea face schimburi de informații cu colegii din orașul partener din acest proiect.