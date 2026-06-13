Zona de carantină din adăpostul de câini trebuie renovată

Asociația Salvați Animalele anunță că zona de carantină din cadrul adăpostului public de câini are nevoie urgentă de renovare. Pentru a realiza acest obiectiv sunt necesare o serie de materiale, iar maramureșenii cu suflet mare sunt rugați să dea o mână de ajutor.

„Carantina este primul loc pe care îl cunosc cățeii ajunși de pe străzile orașului și din condiții groaznice, în adăpost. Locul unde, timp de 14 zile, sunt în siguranță, monitorizați, tratați dacă este nevoie și pregătiți pentru următorul pas: socializare, imunizare și șansa la o adopție. Ne-am dori ca această zonă să fie exact cum ar trebui să fie pentru niște suflete deja greu încercate: curată, sigură și primitoare. Un mic «hotel» unde să poată începe o viață nouă. În perioada următoare vrem să dezinfectăm și să reîmprospătăm complet zona de carantină. Dacă doriți să ne susțineți în această renovare, o puteți face prin donații în conturile asociației, cu mențiunea «HOTEL» sau chiar și cu cele necesare renovării”, au precizat oficialii Salvați Animalele.