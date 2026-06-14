Convorbiri culturale la Petrova

Iubitorii de Bine, Adevăr și Frumos din Petrova Maramureșului vă invită la cea de-a XL-a ediție a Convorbirilor Culturale care va avea loc luni, 15 iunie.

Programul manifestărilor: ora 11:00: Liceul Tehnologic ,,Alexandru Filipașcu” Petrova – ,,Umbre pe pânza vremii”, Expoziție de fotografii și documente privind viața și activitatea cenacliștilor și prietenilor întru Bine, Adevăr și Frumos din Petrova Maramureșului, prezintă: bibliotecar documentarist Maria Leordean; ora 12:00: Parohia Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului,” Petrova – ,,Memento Mori”, Parastas de pomenire a Voievodului Limbii Române Mihai Eminescu – patronul spiritual al Cenaclului petrovean; ora 13:00: Căminul Cultural ,,Adrian Dohotaru” Petrova – Expoziție de fotografii privind activitatea culturală a comunei Petrova, prezintă: bibliotecar comunal Mihaela Pop și referent cultural Maria Cocârcă. Laudă Voievodului Limbii Române, recitări și cântece pe versuri eminesciene. Profesori coordonatori: Marieta Roman și Viorica Palcuș, precum și o sesiune de comunicări.