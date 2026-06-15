Baia Mare a devenit, pentru câteva zile, orașul din inima României

Peste 2000 de elevi din întreaga țară au participat la selecția organizată la nivelul fiecărui județ pentru calificarea la etapa națională a Concursului „Orașul din inima mea”– ediția a XI-a, proiect educațional cuprins în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale al Ministerului Educației.

Astfel, în perioada 1-10 iunie 2026, în municipiul Baia Mare, s-au desfășurat activități extrașcolare specifice Concursului „Orașul din inima mea”, transformând județul Maramureș și orașul Baia Mare într-un spațiu al creativității, dialogului și al valorilor comunitare. Baia Mare a fost, pentru câteva zile, locul în care sute de inimi au bătut la unison pentru comunitate, educație și viitor.

În 2013, profesoarele Ioana Popović și Delia Petcaș au plantat o sămânță care a prins rădăcini adânci: un proiect educațional, civic și emoțional care a crescut an de an, adunând în jurul lui generații de copii, profesori și oameni de bine. „Orașul din inima mea”, un proiect național care a dăruit glas orașelor prin ochii celor mai tineri locuitori, a împlinit 11 ani.

„Dacă vrem ca orașul nostru să fie un spațiu de dezvoltare pentru copiii noștri, pentru generațiile viitoare, trebuie să dăm ceva înapoi. Să fim prezenți. Să fim parte din soluție. Acest proiect e o lecție vie despre cum pasiunea unor dascăli poate transforma un oraș. Și despre cum fiecare dintre noi are un rol de jucat. FELICITĂRI doamnelor coordonatoare, Ioana Popović și Delia Petcaș, pentru dăruire, viziune și perseverență”, a precizat moderatoarea evenimentului, Ileana Hotico.

Tema ediției din acest an, „Orașul meu… văzut cu inima”, inspirată de celebrul citat al lui Antoine de Saint-Exupéry – „Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul este invizibil pentru ochi” – i-a provocat pe participanți să descopere și să valorifice acele lucruri care dau sens ideii de „acasă”: oameni, emoții, tradiții, locuri și povești care construiesc identitatea unei comunități.

Elevii, în număr de 120, au participat la cele trei secțiuni ale concursului în perioada 4-6 iunie: Creație literară; Creație plastică; Fotografie și film. Lucrările înscrise au impresionat prin originalitate, sensibilitate și maturitatea mesajelor transmise, demonstrând că tinerii privesc comunitatea din care fac parte cu responsabilitate, recunoștință și speranță.

Festivitatea de premiere, desfășurată în Sala Millenni­um, a reprezentat punctul culminant al evenimentului.

Sponsorul principal al etapei naționale a fost Consiliul Județean Maramureș, iar partener principal Municipiul Baia Mare, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

Atmosfera festivă a fost completată de momente artistice susținute de elevi ai unită­ților de învățământ băimărene, care au adus pe scenă emoție, sensibilitate și bucuria de a fi împreună: Prof. Cristina Walter – Corul Steluțelor, Prof. Larisa Lazăr- Corul Școlii Gimnaziale „Dr. Victor Babeș”, Prof. Luca Lazăr, Prof. Gabriela Năstasă- Corul „Miraculoșii”, prof. Dorina Dragoș – elevii Cezar și Carla, Ana Fericean – Școala Nicolae Iorga, Damșa Iulian – Colegiul de Arte, Prof. Petcaș Delia – corul clasei a III-a B – Școala „Lucian Blaga”.

În cadrul galei au fost acordate premii și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă, dar și distincții speciale: Trofeul „Orașul din inima mea”, Premiul aniversar „11 ani de inimă pentru oraș”, Premiul Consiliului Județean Maramureș, Premiul Municipiului Baia Mare, premiile oferite de partenerii și sponsorii competiției. La festivitate au participat peste 200 de copii și susținători ai acestora.

Un moment aparte al serii a fost lansarea revistei „AHA – Vocea generațiilor care construiesc comunități”, un proiect editorial realizat de elevii clasei a III-a B ai Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”, care reunește creații, reflecții și emoții ale copiilor preocupați de viitorul comunităților din care fac parte.

La finalul celor două zile, participanții au plecat acasă cu premii, amintiri și prietenii noi, dar și cu convingerea că fiecare comunitate devine mai puternică atunci când oamenii aleg să se implice și să construiască împreună.

După 11 ani de existență, Concursul Național „Orașul din inima mea” rămâne mai mult decât o competiție. Este un proiect care formează caractere, cultivă spiritul civic și îi ajută pe tineri să descopere că orașul în care trăiesc, nu este doar un loc pe hartă, ci o parte din identitatea lor.

„Privind spre viitor, pentru a marca într-un mod autentic și emoționant cei 11 ani de existență ai concursului, ne propunem realizarea unui scurtmetraj aniversar care să reunească impresiile, amintirile și experiențele elevilor participanți de-a lungul timpului. Materialul va include mărturii ale foștilor și actualilor concurenți, imagini din edițiile precedente, momente reprezentative și gânduri despre impactul pe care concursul l-a avut asupra lor. Prin vocile copiilor, acest scurtmetraj va evidenția bucuria descoperirii orașului, dezvoltarea spiritului civic și sentimentul de apartenență la comunitate, devenind o valoroasă arhivă afectivă a celor unsprezece ani de tradiție. Astfel, proiectul va continua să inspire noi generații de elevi să privească orașul lor cu mândrie, curiozitate și responsabilitate”, a adăugat prof. coordonator, Ioana Popović.