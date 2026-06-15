Festivitatea de premiere a elevilor participanți la proiectul „Români celebri”

Editura ACTAEON BOOKS (director, prof. dr. Daniela Sitar-Tăut − inițiator) și Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare (director, prof. Simona Anca Sălăjan, organizator), alături de partenerii de proiect, anunță publicul interesat că festivitatea de premiere a elevilor participanți la concursurile și activitățile dedicate lui Constantin Brâncuși va avea loc marți, 16 iunie, începând cu ora 12, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene ,,Petre Dulfu”. Pus sub semnul „Aducerii acasă a lui Brâncuși – 150 de ani de la naștere”, evenimentul cultural este menit să celebreze personalitatea și opera Patriarhului sculpturii moderne. Acțiunea este cuprinsă în calendarul Proiectului Cultural-Educațional Internațional „Români celebri”, ediția a IV-a și reunește elevi din țară și din diaspora.