Maramureșul, în topul județelor la reciclarea deșeurilor municipale în 2025

Datele raportate de Administrația Fondului de Mediu arată că județul Maramureș a reciclat, în 2025, 46,46 kg de deșeuri municipale pe cap de locuitor, depășind media națională de 45,24 kg/locuitor și ocupând locul 12 la nivel național.

La nivelul întregii țări, cantitatea de deșeuri municipale reciclate a crescut cu aproape 8% față de 2024, semn că tot mai multe comunități fac pași importanți către o gestionare mai responsabilă a deșeurilor. În clasamentul național, Maramureșul se află în categoria județelor cu performanțe ridicate, alături de alte județe din nord-vestul țării care confirmă că investițiile în colectarea separată și implicarea cetățenilor dau rezultate. Clasamentul este condus, de departe, de Județul Satu Mare, cu 133, 05 kg, Sălaj – 117,83 și Cluj cu 115,57. La coada clasamentului se situează județele Prahova, Olt și Botoșani cu sub 24 de kg/cap de locuitor.c