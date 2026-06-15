O lună fără Guvern. Suntem tolomaci?!?

Experimentul politic al doborârii unui Guvern reformist (da, cu nenumărate greșeli și abordări îndreptate nefiresc împotriva oamenilor simpli) și oarecum antipopulist a reușit. Nu mai avem Guvernul Bolojan, ducă-se. Ce avem în schimb? Un cor de lătrături. Toate partidele s-au căutat în pușculițe și se înghesuie la „marile televiziuni” să spună ei una-alta. În general, unde au greșit ceilalți, dar niciunul nu spune CE TREBUIE FĂCUT!

Între timp, Guvernul Tomac a făcut ffssssss…. Și știm și de ce. După ce au fost descoperiți pesediști de plan 2 „sub acoperire”, guvernul tehnic și-a pierdut credibilitatea. Și începe declinul, inclusiv viitorii miniștri nominalizați au început să se retragă. Papahagi și alții au spus „NU, mulțumesc, io de circ n-am nevoie, îmi văd de catedră sau de afacerea mea”. Aici e marele necaz al Politicii românești. De aceea nu va exista o împrospătare a Fondului de politicieni, ci doar un transfer către rude, nepoți. Pentru că cei care ar vrea, brusc, se lovesc de ziduri. De Omerta, de „buna înțelegere” cu instituțiile de forță, de astea. Nu treci de un anume nivel în politică dacă nu înveți Omerta, vezi gestul Elenei Udrea în Parlament, dacă nu ești ori bine cu unii-alții ori dacă nu ești șantajabil. De aceea avem o clasă politică și o administrație cum avem. După cum urmează să vă arătăm.

Manda se trezește versificând: „Nea Ilie nici nu știi/Cât de mic începi să fii”. Din poziția în care a dărâmat ceva fără să pună ceva în loc, fie și pe el însuși. OK, e mic, fii tu mare! Fifor: „România nu își mai permite luxul unei noi greșeli”. Ăăăă, ce voia să zică autorul, oare cenușă-n cap? Duamna Șoșoacă a vorbit la Sankt Petersburg, iar privirea ironică a lui Putin a spus totul. Culmea, niciun politician nu a citit legislația românească, unde articolul 394 din Codul Penal se definește infracțiunea de trădare. „Fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acesteia în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea statului prin provocare de război contra țării; subminare economică, politică sau a capacității de apărare a țării; aservire față de o putere sau organizație străină­ și ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru desfășurarea de activități ostile împotriva securității naționale, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Avem lege, deci. Nu tocmeală.

Însă în umbra unei politici bolnave cresc alte buruieni. Ați aflat de sporul de dronă? România, cu chiu cu vai, a mărit cota Armatei din PIB, ca să devenim și noi o forță. Nu suntem convinși, după evenimente recente, dar aflăm că Armata a făcut creșteri salariale de jumătate de miliard de euro pe an, printr-o ordonanță de guvern care reglementa pregătirea pentru drone. A apărut un „spor de dronă” de 30% la salariu, pe care o primesc… toți! Vlădică, opincă, te știi sau nu cu drona, spor de dronă de 30% la salariu. Păi și noi restul de ce nu primim? Că avem la fel de mult de-a face cu drona. Ba poate chiar om fi pilotat vreuna, în Medal of Honor sau Call of Duty… Se primește și la MAI. De doi ani, sporul Bayraktar (426 milioane euro/an, zice ProTv) ar fi trebuit să ne facă o forță regională în drone. Suntem mult mai liniștiți acum, doar a ajuns o dronă cu țigări de contrabandă până la Băsești, fără să fi fost interceptată. Avem în schimb un angajat Romatsa, cei ce dirijează traficul aerian, prins drogat la muncă, la Cluj. Așa daaaa! În fine, Cristian Pomohaci a fost reținut pentru de-ale lui, alea ce s-au dosit anterior, iar scotocindu-i prin casă, i s-au găsit milioane de euro inițial, apoi a fost arestat preventiv și pentru trafic de droguri de mare risc. Preot, cântăreț, influencer. Și noi tot n-avem Guvern. Și nu se fac cireșele. Dar s-or face bananele, pe când vine căldura africană. Încheiem cu cuvintele lui Mahatma Gandhi: „Dacă există un idiot la putere, este pentru că cei ce l-au ales sunt bine reprezentați!” S-avem Guvern, dom’le, să putem dormi liniștiți! Președinte avem, e viu, gesticulează!