O nouă șansă la viață prin generozitatea unei familii din Baia Mare

La Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, generozitatea și solidaritatea au făcut posibilă o nouă intervenție de prelevare de organe, oferind speranță pacienților de pe listele de așteptare pentru transplant. În urma acordului exprimat de familia unui bărbat în vârstă de 64 de ani, aflat în moarte cerebrală, pe 9 iunie 2026, s-a efectuat o prelevare de organe.

„Grație acestui gest, s-au realizat un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni și două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca. Echipa de prelevare a fost formată din dr. Andrei Mureșan – coordonator transplant și dr. Adriana Stoicovici – KDP”, au declarat reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.