O viață de om și clipele revederii!

Motto: „Aniversarea este piatra indicatoare a vieții, întâlnită mereu la intervale regulate, pe drumul călătoriei noastre pământești.” F. Walther

O, timpule!… trecut-au anii și promoția 1966 a Liceului „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, în 28.05.2026, a sărbătorit 60 de ani de la absolvire.

Începutul a fost cel obișnuit, cu primele emoții ale revederii și flori, la intrarea oficială a Colegiului, a urmat poza de grup și masa festivă la final. Desfășurarea evenimentului a fost cea mai emoționantă: elevii colegiului i-au întâmpinat pe sărbătoriți cu celebrul cântec Gaudeamus igitur (Să ne bucurăm, așadar!), Juvenes dum sumus (Cât încă suntem tineri), transmițând bucuria actualei tinereți către fosta tinerețe. Mulți sărbătoriți, poate unii cu ochii umezi, le-au mulțumit tinerilor elevi, dorindu-le să ajungă și ei la 60 de ani de la absolvire, când nos habebit humus (Când noi vom fi pământ). Dar numai ca sisteme materiale. Latinii nu știau concepția științifică de organizare a lumii: în sisteme materiale și imateriale – specific numai omului, sufletul și duhul – nemuritoare prin asemănarea cu Creatorul lor

În amfiteatrul colegiului, cuvântul de deschidere a aparținut domnului director prof. Pop Vasile Grațian, care a felicitat absolvenții, mulțumindu-le pentru păstrarea tradiției și urându-le „La mulți ani!” pentru continuarea ei. Mulțumirile noastre.

Apoi, în memoria foștilor directori, profesori, diriginți, colegi, care au părăsit această lume materială, s-a păstrat un moment de reculegere, dar rostind Tatăl nostru de către toți participanții. Din mica broșură, distribuită fiecărui participant, concepută pentru eveniment de către colega Ciocan Janeta, aceasta a dat citire „Mesajului” doamnei profesor Maria Pop, emoționant prin conținut, dar și prin faptul că este singura în viață dintre profesorii promoției. Prezența cataloagelor a readus pentru câteva clipe emoțiile, amintirile de elevi, iar biologia moleculară ar putea dovedi urmele ADN-ului foștilor noștri profesori pe aceste documente arhivă.

În 1966, au absolvit liceul patru clase a XI-a secția română, în total 132 de elevi, 59 secția reală și 73 secția umană. Momentul nostalgiilor, amintirilor s-a produs prin reactualizarea informațiilor despre absolvenți de către colega Mesaroș Maria, folosind mica broșură, „Revedere după 60 de ani.” Discuțiile individuale, completările colective au stabilit prezența a 36 de sărbătoriți, confirmând expresia „Fericiți sunt cei aleși”.

Alocuțiunea evenimentului a fost rostită de autorul prezentului articol, responsabilitate asumată încă de la aniversarea a 30 de ani. Promoția 1966 a fost reprezentată la centenarul Liceului „Gheorghe Șincai” (14-18 octombrie 2019) de către colegii Rusiczky A. Tiberiu, Mesaroș Maria, Ciocan Janeta, Ceteraș Smaranda, Cuceu Valer, Călăuz D. Radu, Heb Vasile etc. Se știe că tinerețea este cu greșeală, bătrânețea cu regretul, afectarea sistemelor materiale, dar și a celor imateriale, scăderea sensibilității față de informațiile intelectuale, micșorarea capacității de ascultare și răbdare.

Totuși, bătrânețea rămâne singura posibilitate de a trăi mai mult. Cuvântul a fost creat ca sistem imaterial ce conține informații și energii aflate în interacțiune, dar, folosite în sens pozitiv și constant privind bătrânețea, vor determina un efect benefic.

Să fim buni! Iar sistemele imateriale: dragostea, credința și speranța vor determina realizarea unei revederi.

Mulțumirile noastre conducerii și administrației colegiului pentru condițiile ambientale oferite.

Cu aceeași dragoste, prof. Radu D. Călăuz, fost absolvent