Spectaculoasa platformă „belvedere” din Borșa a fost construită

Lucrările la viitorul punct Salvamont din zona Prisăci avansează într-un ritm foarte bun. Proiectul, realizat de Orașul Borșa, prinde tot mai mult contur, iar una dintre cele mai spectaculoase componente ale sale începe să se vadă deja în teren: platforma panoramică ce va oferi o perspectivă impresionantă asupra văii și a orașului.

În această perioadă se lucrează intens, atât la structura principală, cât și la clădirea destinată adăpostului și activităților de sprijin pentru echipele de intervenție. Fiecare etapă aduce proiectul mai aproape de obiectivul său: crearea unui spațiu modern, sigur și util, atât pentru salvatorii montani, cât și pentru cei care aleg să descopere frumusețea munților din Borșa. La final, noul punct Salvamont va reprezenta nu doar un centru important pentru intervenții și siguranță în zona montană, ci și un loc de observare deosebit, integrat armonios în peisajul natural al Maramureșului.