Ultimele lucrări înaintea inaugurării Pasajului de la Clubul Văcarilor

Pasajul de la Clubul Văcarilor va fi dat în folosință în această lună, dau asigurări autoritățile maramureșene. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a făcut o vizită zilele trecute pe șantier, arătând că a discutat fiecare etapă rămasă, zi cu zi, săptămână cu săptămână, pentru ca pasajul să poată fi deschis circulației în această lună.

În perioada 15-20 iunie se estimează realizarea marcajelor rutiere; montarea panourilor fonoabsorbante; finalizarea elementelor de siguranță. Circulația pe pasaj ar urma să se deschidă undeva în perioada 22-26 iunie. „Nu anunț încă o zi exactă, pentru că depindem de ultimele operațiuni tehnice și de condițiile din șantier, dar cert este că, în acea săptămână, băimărenii și toți cei care intră în municipiu prin această zonă vor putea circula pe pasaj”, a dat asigurări Gabriel Zetea.

Proiectul are o valoare de aproximativ 67 de milioane de lei, adică aproape 13 milioane de euro. Constructorul este asocierea dintre FREYROM, subsidiară a grupului Freyssinet, parte a grupului european VINCI, cel mai mare grup de construcții din Europa, și un partener din regiunea noastră, din județul Bihor.

Pasajul propriu-zis are aproximativ 120 de metri; rampele urcă până la peste 5,5 metri înălțime; au fost aduse aproximativ 70.000 de tone de balast pentru susținerea rampelor. Sus, pe pasaj, vor fi: 4 benzi de circulație, câte două pe fiecare sens; parapet median de protecție; benzi de siguranță; panouri fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului; sisteme moderne de protecție și dirijare a traficului. „În punctul cel mai lat al pasajului și al sensului giratoriu se ajunge la 8 benzi de circulație, dacă luăm în calcul și bretelele de acces”, a adăugat Gabriel Zetea.