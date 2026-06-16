Amenajarea lacului Dobricel din Târgu Lăpuș pentru a asigura necesarul de apă în zonă

Lacul Dobricel trebuie să rămână, înainte de toate, sursa de apă care va alimenta satele Dumbrava, Stoiceni și Dobricu Lăpușului, spun autoritățile locale din Târgu Lăpuș. Asta după ce s-a adoptat o hotărâre în Consiliul Local care prevede o modificare în statutul terenului de acolo.

”În calitate de primar al orașului Târgu Lăpuș și inițiator al acestui proiect de hotărâre, consider necesar să explic foarte clar scopul acestei decizii. Hotărârea adoptată nu are ca obiect vânzarea, concesionarea sau cedarea terenului aferent Lacului Dobricel. Dimpotrivă, ea prevede trecerea terenului din domeniul privat în domeniul public al orașului Târgu Lăpuș, pentru a permite implementarea unui proiect major de interes public: realizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru orașul Târgu Lăpuș și localitățile Dobricu Lăpușului, Stoiceni și Dumbrava, precum și amenajarea și punerea în siguranță a sursei de apă de la Lacul Dobricel. Această etapă este obligatorie pentru accesarea finanțării prin Compania Națională de Investiții. Fără includerea terenului în domeniul public, proiectul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate impuse de finanțator. Totodată, prin această hotărâre, terenul este declarat bun de interes și utilitate publică locală, ceea ce îi oferă o protecție suplimentară și garantează utilizarea sa exclusiv în beneficiul comunității, atât în scop edilitar, cât și recreativ. Obiectivul este unul singur: obținerea finanțării și realizarea investițiilor necesare pentru apă potabilă și canalizare, investiții așteptate de mulți ani de locuitorii orașului și ai satelor aparținătoare”, a declarat Vlad Herman, primarul orașului. El a mai dat asigurări cetățenilor că această inițiativă urmărește exclusiv interesul public, dezvoltarea comunității și asigurarea unor servicii esențiale pentru locuitorii orașului Târgu Lăpuș și ai localităților aparținătoare.