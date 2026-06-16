Angajații din Sănătate nu renunță la proteste

În ciuda negocierilor de la nivel central și a propunerilor făcute de guvernanți, privind noua lege a salarizării, sindicaliștii din Sănătate nu renunță la proteste. Angajații din unitățile sanitare continuă greva japoneză și alte acțiuni sunt în pregătire, dacă nu se ajunge la un consens. Reprezentanții Sanitas Maramureș au precizat că declanșarea grevei generale va deveni realitate, dacă nu se găsesc soluții reale la problemele salariaților.

”Continuă discuțiile la București, dar propunerile care s-au făcut sunt praf în ochi. Soluția ar fi o nouă lege, mai normală. Peticelele pe care le propun guvernanții nu rezolvă absolut nimic în sistemul sanitar. Toată lumea pierde. Noi am acționat Guvernul în judecată, am cerut o ordonanță prezidențială pentru suspendarea procesului legislativ, până la adoptarea unui proiect de lege anterior în forma în care a fost el negociat cu sindicatele înainte. Am solicitat Curții de Apel să suspende orice discuție, orice pas înainte, în procesul legislativ, până la finalizarea discuțiilor cu partenerii de dialog social. Este o ches­tiune în premieră, un demers fără precedent făcut de Federația Sanitas, dar este o situație de excepție care reclamă măsuri de excepție. În forma actuală a legii salarizării, pe 5 ani pierdem din venituri. Dacă nu se opresc și nu se ajunge la o soluție corectă, noi mergem mai departe spre greva generală. Asta este direcția, fără discuție și ne-o asumăm”, a declarat Mircea Ciocan, președintele Sanitas Maramureș.