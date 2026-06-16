Creșterea eficienței energetice a iluminatului public în Giulești

Lucrările de modernizare a iluminatului public sunt în derulare în Comuna Giulești. Astfel, se înlocuiesc vechile corpuri de iluminat cu lămpi LED moderne, dotate cu sistem de telegestiune. Ce înseamnă acest lucru? Reducerea consumului de energie electrică; posibilitatea reglării intensității luminoase în funcție de intervalul orar; monitorizarea și controlul de la distanță al sistemului de iluminat; identificarea rapidă a eventualelor defecțiuni; costuri mai mici de exploatare și întreținere; creșterea siguranței și confortului cetățenilor.