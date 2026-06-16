Gura lumii☺Vezi dacă nu e an electoral?

Ce ne facem în anii neelectorali? Fără tineretul de partid gata să se pozeze făcând acțiuni ecologice ici-colo, să le vină șefii candidați cât de o poză? Râ­dem glumim, dar tot făceau ceva-ceva.

Așa. Uite coada acumulării Firiza. De gustibus, erau și două animale moarte acolo, pe care ne-am permis să le excludem din poză. Doar amintim că de acolo bem. Nu doar noi, băimărenii, ci imediat toți maramureșenii până la Seini, Șomcuta, Copalnic.