Maramureșul nu are cazuri oficiale de exploatare a copiilor prin muncă

În data de 12 iunie se marchează Ziua Mondială Împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor, ocazie cu care conducerea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș a atras atenția asupra formelor de abuz la care sunt supuși copiii. Din fericire, în județul nostru, în ultimii ani, nu s-au raportat cazuri de exploatare a minorilor, prin muncă.

”Conform datelor centralizate la nivelul serviciilor de specialitate ale DGASPC Maramureș, în ultimii trei ani nu a fost sesizat, înregistrat și instrumentat niciun caz de exploatare prin muncă a copiilor în județul Maramureș. Acest fapt reflectă importanța activităților de prevenire, informare și colaborare interinstituțională desfășurate la nivel local, dar și necesitatea menținerii permanente a atenției asupra acestui fenomen. Ne alăturăm eforturilor internaționale de conștientizare și combatere a exploatării prin muncă a copiilor – o formă gravă de abuz care privează copiii de dreptul la educație, dezvoltare armonioasă, sănătate și copilărie. Fiecare copil are dreptul să crească într-un mediu sigur, să învețe, să se joace și să își construiască viitorul fără a fi constrâns să muncească în condiții care îi afectează dezvoltarea fizică, emoțională sau intelectuală”, au declarat oficialii instituției.

Prevenirea și combaterea exploatării prin muncă a copiilor reprezintă o responsabilitate comună a instituțiilor publice, a autorităților locale, a organizațiilor neguvernamentale, a mediului educațional, a comunităților și a fiecărui cetățean.

”Orice suspiciune privind exploatarea prin muncă a unui copil trebuie semnalată la 119 – Numărul unic național pentru copii, întrucât un simplu apel poate contribui decisiv la protejarea drepturilor sale și la schimbarea destinului său. Protejarea copiilor devine posibilă prin colaborare, vigilență și intervenție promptă ori de câte ori există suspiciuni privind încălcarea drepturilor acestora”, au mai punctat responsabilii DGASPC Maramureș.