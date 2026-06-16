Șantierul de pe strada Victoriei, tot cu amânări până în septembrie

O echipă a primăriei s-a reîntors zilele trecute în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor de pe cele mai importante șantiere aflate astăzi în lucru în Baia Mare. Ei au discutat cu constructorii, dar și cu cetățeni din zonă, ascultându-le celor din urmă doleanțele.

Poate că șantierul deschis pe strada Victoriei dă cele mai multe bătăi de cap tuturor celor implicați, dar și cetățenilor care locuiesc în zonă: ”Știu foarte bine care sunt nemulțumirile tuturor legate de unele lucrări care se desfășoară astăzi în Baia Mare, cu preponderență cele de pe strada Victoriei unde, într-un scenariu ideal, ar fi trebuit deja să «tăiem panglica». Pe bună dreptate, nu cunosc pe nimeni care și-ar dori să locuiască într-un continuu șantier, ori chiar și să-l tranziteze. De ce nu se lucrează însă, în acest moment, în ritmul pe care ni l-am dori și de ce a fost prelungit termenul de finalizare până în septembrie? Pe scurt, pentru că, la fel ca în cazul altor proiecte asemănătoare, nu ține doar de constructor. N-a fost vorba aici doar de a reconstrui de la zero suprafața carosabilă, de amenajarea de trotuare, piste pentru bicicletă și spații verzi, ci de refacerea rețelelor edilitare și, după caz, introducerea acestora în subteran. Toate în același timp”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului. De asemenea, multe întârzieri de-a lungul implementării au fost cauzate și de deținătorii de rețele edilitare pe care primăria nu poate să îi amendeze. În aceste condiții nu le rămâne decât o singură opțiune: să facă presiuni: ”Și facem asta încă de la deschiderea șantierului. I-am atras în acest proiect și le-am impus să facă acum toate aceste demersuri în primul rând pentru a nu ajunge în postura de a fi obligați să-i lăsăm să spargă ulterior, mai apoi pentru că e firesc ca, dacă tot implementăm un astfel de proiect, să o facem ca la carte, fără stâlpi de beton din vremuri demult apuse, fără cabluri atârnate și conducte de apă sau canalizare vechi de 5 decenii. La început a fost proiectul Vitalului, prin care au fost schimbate și extinse rețelele de apă și apă uzată, apoi introducerea în subteran a rețelelor de telecomunicații și, în final, ale rețelelor electrice. Cele din urmă, alături de lucrările de lărgire a suprafeței carosabile acolo unde pistele de biciclete nu sunt la nivelul drumului, fiind și motivul pentru care am fost nevoiți să prelungim termenul de finalizare. Așteptăm ca Electrica să își ridice stâlpii de pe tot tronsonul aflat în lucru, derulăm operațiunea de lărgire a părții carosabile în zonele în care e nevoie și, imediat după aceste proceduri, veți sesiza o creștere clară în ritmul în care se desfășoară restul lucrărilor”, a conchis primarul. De asemenea, în paralel se lucrează la optimizarea soluției tehnice la sensul giratoriu de lângă Pronto și urmează să înceapă lucrările de amenajare a noii parcări care se construiește în zona Dacia Service.