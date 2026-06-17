A început demolarea podului de pe Unirii. Băimărenii, nu prea încântați…

Start la cea mai importantă etapă a proiectului de modernizare a bulevardului Unirii: demolarea podului de peste râul Săsar. Asta înseamnă că până spre finalul lunii noiembrie 2026, cel puțin, circulația nu se va mai putea face peste pod. Băimărenii, în mare parte, nu sunt tare mulțumiți de acest lucru. Dar există și aprecieri din partea altora.

Comentariile cu privire la acest subiect „fierbinte” au curs pe toate canalele de comunicare:

• „Terminați lucrările începute că e dezastru peste tot, nici nu știi pe unde să mergi să ajungi la muncă. La întoarcere, în orele de vârf, nici nu mai zic!”, este de părere Andreea Tămășan.

• „Mai bine era dacă făceați podul de pe centură, care are imediat 2 ani și mie sincer îmi e că plătim chirie pe ăla provizoriu”, spune și Marius Câmpean.

• „Podul de pe strada Industriei era mult mai urgent decât acesta. Părerea mea”, crede Ionuț Falcă.

• „Finalizați ce este deja început, apoi faceți alte lucrări. Nu tot încurcați și deviați atâta traficul”, este concluzia băimărencei Alexandra.

• „Nu mai bine v-ați ocupa de niște parcări, în orașul ăsta? Ați început cu surle și trâmbițe demolarea garajelor și acum ați abandonat-o!”, a conchis Ciprian Szabo.

Mai sunt însă și cetățeni mulțumiți că se face:

• „E bine că se văd chiar lucrări, modernizări, nu doar panseluțe plantate”, este de părere și Radu Cârstea.

• „Să fie într-un ceas bun!”, a spus Iuliana Filip.

Mulțumiți sau nu, cert este că lucrările de demolare a podului au început. Ca grafic al lucrărilor putem preciza următoarele:

– Demolare pod existent – finalizare până la 26.06.2026;

– Execuție piloți forați – finalizare până la 15.07.2026;

– Execuție culee – finalizare până la 15.08.2026;

– Montare / execuție grinzi – finalizare până la 04.09.2026;

– Placă de suprabetonare, hidroizolație, asfaltări și redare circulație – finalizare până la 01.10.2026;

– Lucrări aferente părții arhitecturale și amenajării albiei – finalizare până la 15.11.2026. Acestea sunt teoretic termenele asumate de constructor, pe care primăria spune că la va monitoriza îndeaproape.

Practic, noul pod se reconstruiește de la zero și va fi prevăzut cu câte două benzi de circulație pe fiecare sens, cu trotuare și piste de biciclete, iar porțiunea de bulevard de la intersecția cu strada George Coșbuc și noul pod va fi de asemenea lărgită la patru benzi. Așadar, nu doar podul va arăta diferit, ci și traficul rutier din zonă va fi mai aerisit, promit autoritățile.