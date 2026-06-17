Absolvenţii promoţiei 2026, aşteptaţi să se înscrie la AJOFM

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș (AJOFM Maramureș) informează absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 că se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la absolvire. Această procedură le permite să beneficieze de servicii gratuite și facilități financiare menite să sprijine integrarea lor rapidă pe piața muncii.

Prin absolvent se înțelege orice persoană care a obținut diplomă sau certificat de studii, conform legislației în vigoare, într-o instituție de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior – de stat ori particulară, autorizată sau acreditată conform legii. În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează începând cu ziua următoare datei absolvirii studiilor. Această dată este stabilită oficial pentru învățământul preuniversitar prin Ordinul nr. 3463/2025 (care fixează încheierea cursurilor pentru clasele terminale pe 5 iunie 2026, curgerea termenului începând efectiv din 6 iunie 2026). Pentru elevii care nu au situația școlară încheiată, termenul de 60 de zile curge de la data promovării examenului de corigență

Înregistrarea în baza de date a AJOFM Maramureș oferă tinerilor acces la măsuri active de stimulare a ocupării, care includ: Informare și consiliere profesională pentru orientarea în carieră; Medierea muncii prin punerea în legătură cu angajatorii din județ; Cursuri de formare profesională gratuite pentru dobândirea de noi competențe.

Absolvenții care nu se angajează în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot solicita acest drept, în cuantum de 330 lei, pentru o perioadă de 6 luni. Prima de inserție se acordă tinerilor care se înregistrează la agenție și se angajează cu normă întreagă în termen de 60 de zile de la absolvire, valoarea fiind de 3 ori Indicatorul Social de Referință (ISR), adică 1.980 lei, conform legislației în vigoare. Prima de stabilitate se acordă absolvenților care se angajează definitiv, cu contract pe durată nedeterminată și normă întreagă. Suma totală este de 27.000 lei, primită eșalonat timp de doi ani: câte 1.000 lei/lună în primul an și câte 1.250 lei/lună în al doilea an de activitate continuă.

Documente necesare pentru înregistrare: act de identitate (original și copie); diplomă de absolvire sau adeverință care să ateste data absolvirii; Curriculum Vitae (CV); declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate (formular tipizat – Anexa 1); acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tipizat).

Înscrierile se fac la punctele de lucru ale AJOFM Maramureș arondate localității de domiciliu sau reședință: Baia Mare (Sediul Central): Str. Hortensiei nr. 1A, tel: 0262.222.821; Sighetu Marmației: Str. Alexandru Ivasiuc nr. 17, tel: 0262.318.830; Borșa: Str. Decebal nr.2, tel: 0262.344 302; Vișeu de Sus: Str. 22 Decembrie nr. 19, tel: 0787 858 535; Târgu Lăpuș: Str. Tineretului nr.14, tel: 0755 039 387. (C.T.)