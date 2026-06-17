Buget consistent de la Consiliul Judeţean pentru Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare a primit în acest an de la Consiliul Judeţean un buget de aproximativ 7,6 milioane lei.

Este instituția de cultură care beneficiază de cel mai mare buget dintre toate instituțiile de profil din subordinea Consiliului Județean Maramureș. Dacă în urmă cu doar câțiva ani, Biblioteca Județeană avea 116 angajați, astăzi a ajuns la 79, iar până la finalul acestui an va funcționa cu aproximativ 70 de angajați. „Vorbim despre o reducere de aproape 40% a numărului de posturi, realizată etapizat și responsabil. Mai mult decât atât, în urma discuțiilor purtate, conducerea instituției a identificat și o reducere de aproximativ 10% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile”, au arătat oficialii Consiliului Judeţean Maramureş.