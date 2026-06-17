Autoritatea locală din comuna Cupșeni a decis reducerea salariilor cu 10%, ca să nu reducă numărul de angajați din Primărie.
Iar primarul Nicolae Bude spune că și-a redus propriul salariu cu 55%, cu proiect de hotărâre de Consiliu Local. Că așa i se pare corect. „Salariile sunt de 2 milioane de lei anual, la instituție, ori noi adunăm 900.000 lei din taxe și impozite. Nu e foarte corect față de cetățeni, nu?”, afirmă el, observând că măsurile de mai sus au redus la 1,65 milioane lei impactul asupra bugetului comunei.
Calcul al impactului salarial interesant la Cupșeni
Autoritatea locală din comuna Cupșeni a decis reducerea salariilor cu 10%, ca să nu reducă numărul de angajați din Primărie.