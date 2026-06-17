Calcul al impactului salarial interesant la Cupșeni

Autoritatea locală din comuna Cupșeni a decis reducerea salariilor cu 10%, ca să nu reducă numărul de angajați din Primărie.

Iar primarul Nicolae Bude spune că și-a redus propriul salariu cu 55%, cu proiect de hotărâre de Consiliu Local. Că așa i se pare corect. „Salariile sunt de 2 milioane de lei anual, la instituție, ori noi adunăm 900.000 lei din taxe și impozite. Nu e foarte corect față de cetățeni, nu?”, afirmă el, observând că măsurile de mai sus au redus la 1,65 milioane lei impactul asupra bugetului comunei.