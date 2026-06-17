Comunicat de presă

Investiție strategică pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în județul Maramureș

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Baia Mare a finalizat lucrarea de investiții „Modernizare rețele electrice Baia Mare, Centru istoric – etapa 3” din municipiul Baia Mare, județul Maramureș.

Lucrările efectuate, în valoare de 14,1 milioane de lei, au vizat modernizarea rețelelor electrice de medie și joasă tensiune, prin:

Modernizarea liniei electrice subterane 10 kV pe o lungime de aproximativ 1,9 km;

Trecerea din LEA 0,4 kV în LES 0,4 kV pe o lungime de aproximativ 3,5 km;

Modernizarea a 273 de branșamente monofazate, respectiv a 24 de branșamente trifazate;

Montarea a 67 de firide de distribuție, contorizare și protecție noi;

Montarea a 13 blocuri de măsură și protecție trifazate, respectiv a 118 blocuri de măsură și protecție monofazate

Prin execuția acestei lucrări, realizate din surse proprii, utilizatorii vor beneficia de un serviciu de distribuție la înalte standarde de calitate, în condiții de siguranță, fiind îndeplinite următoarele obiective:

reducerea numărului și duratei întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică;

asigurarea parametrilor optimi de funcționare ai rețelelor, conform cerințelor prevăzute de Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei

Investiția reprezintă un angajament ferm al companiei pentru îmbunătățirea calității serviciilor de distribuție și asigurarea unui sistem energetic sigur, eficient și sustenabil.

Biroul de Presă

Distribuție Energie Electrică Romania

Notă pentru editori

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este cel mai important operator național de distribuție a energiei electrice, care acoperă 18 județe, reprezentând 40,7% din teritoriul României (97.196 kmp). Cu o tradiție de peste 120 de ani, DEER oferă servicii pentru aproape 4 milioane de utilizatori, prin intermediul unei rețele de distribuție a energiei electrice de peste 200.000 km.