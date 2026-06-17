Drum reabilitat din Șieu în urmă cu doar trei ani, impracticabil până acum

Primăria comunei Șieu a reparat, zilele trecute, un drum agricol pentru a-l putea face practicabil. Asta după ce tronsonul a fost reabilitat în urmă cu puțini ani. Acțiunea s-a realizat cu ajutorul unor oameni cu simț civic.

„Am finalizat lucrările cu reparația drumului agricol până sus pe Capu’ Dealului! Mii de mulțumiri lui Rus Costan, Maria Mihai Dunca, Ioan Rednic, Petrovan Dănuț, oamenii cu spirit civic care au făcut posibil acest lucru! Nu pot să nu îmi exprim frustrarea că pentru acest drum avem datorii de zeci de miliarde (bani vechi) și drumul, după 3 ani de la reparație, este distrus în asemenea fel, că nu se putea merge nici cu caii. Cam așa se prezintă calitatea lucrării de zeci de miliarde care ne blochează posibilitatea de noi lucrări”, a spus Ioana Rus, primar în Comuna Șieu.