Primarul comunei Coaș, Călin Achim, ne informează că pregătește recepționarea drumului spre Întrerâuri, asfaltat, lăsând doar o singură cale de acces încă neasfaltată spre Preluci.
Sunt cinci rute pe asfalt, la acest moment! Tot la Coaș, e în curs un proiect transfrontalier pentru o remiză PSI, s-a cumpărat buldoexcavator și în achiziție e o mașină de pompieri pentru intervenții rapide. La capitolul speranțe, primarul ne vorbește despre proiect depus la ADR-NV pentru o grădiniță nouă, plus clasele I-IV, de asemenea un proiect de supraveghere video a comunei, dar și de un proiect pentru AFM pentru modernizarea iluminatului stradal.
La Coaș se recepționează drumul spre Întrerâuri
Primarul comunei Coaș, Călin Achim, ne informează că pregătește recepționarea drumului spre Întrerâuri, asfaltat, lăsând doar o singură cale de acces încă neasfaltată spre Preluci.