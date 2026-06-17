La Coaș se recepționează drumul spre Întrerâuri

Primarul comunei Coaș, Călin Achim, ne informează că pregătește recepționarea drumului spre Întrerâuri, asfaltat, lăsând doar o singură cale de acces încă neasfaltată spre Preluci.

Sunt cinci rute pe asfalt, la acest moment! Tot la Coaș, e în curs un proiect transfrontalier pentru o remiză PSI, s-a cumpărat buldoexcavator și în achiziție e o mașină de pompieri pentru intervenții rapide. La capitolul speranțe, primarul ne vorbește despre proiect depus la ADR-NV pentru o grădiniță nouă, plus clasele I-IV, de asemenea un proiect de supraveghere video a comunei, dar și de un proiect pentru AFM pentru modernizarea iluminatului stradal.