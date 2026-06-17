Proiectele eTwinning, o oportunitate pentru elevi de a învăța în mod interactiv și conectat la realitățile europene

În anul școlar 2025 – 2026, elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto și structura Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Tăuții de Sus au fost implicați în 7 proiecte de colaborare eTwinning având parteneri din diverse țări europene. „Proiectele eTwinning oferă elevilor oportunitatea de a învăța într-un mod interactiv și conectat la realitățile europene și reprezintă mult mai mult decât simple activități școlare. Ele creează contexte autentice de învățare în care elevii devin creatori de conținut, colaboratori internaționali și cetățeni europeni active”, precizează reprezentanții Liceului Tehnologic de Transporturi Auto.

Proiectul „Connecting Cultures and Spiritual Values Through English Creativity” (n.r. Conectarea culturilor și a valorilor spirituale prin creativitatea în limba engleză) la care au participat elevi din clasa a V-a A, coordonați de profesor Mihaela-Elena Smiedt, a demonstrat cum limba engleză și instrumentele digitale pot deveni vehicule creative pentru explorarea tradițiilor, promovarea valorilor spirituale și sudarea unor prietenii care trec dincolo de ecrane, oferind elevilor un model autentic de învățare pentru viitor.

Prima etapă a proiectului a fost dedicată identității naționale. A fost un schimb intercultural între elevii maramureșeni și cei din Turcia. Cea mai caldă etapă a proiectului a avut loc în luna decembrie, când a fost explorat spiritul sărbătorilor.

În luna ianuarie, activitățile au migrat spre sfera eticii și a literaturii creative. S-a lucrat pe marginea conceptului de bunătate (kindness). „Am înțeles că bunătatea este o limbă pe care cei surzi o pot auzi și cei orbi o pot vedea, așa cum spunea un citat celebru”, au punctat coordonatorii proiectului.

Unul dintre cele mai importante momente ale calendarului de activități a fost marcat de acțiunea dedicată Zilei Siguranței pe Internet (Internet Safer Day). Elevii au fost provocați să devină „ambasadori ai siguranței online”, explorând pericolele, dar și oportunitățile uriașe pe care mediul digital le oferă.

Momentul culminant al creativității a fost scrierea unei povești pornind de la valoarea universală a respectului. Folosind platforma educațională Storyjumper, elevii din cele șase echipe internaționale au dat viață personajului Lina și prietenilor ei, construind împreună o narațiune cu un puternic mesaj educativ.

Un alt proiect interesant a pornit de la provocările de mediu care depășesc granițele statelor, educația având un rol esențial în formarea unor tineri implicați și conștienți de impactul propriilor acțiuni. Proiectul eTwinning „Green Bridges”, coordonat de către profesor Adina Udrescu și-a propus să transforme această viziune în realitate, reunind elevi din diferite țări într-o experiență de învățare colaborativă, creativă și interculturală. Desfășurat pe parcursul a trei luni, proiectul a îmbinat educația ecologică cu schimbul cultural și utilizarea tehnologiilor digitale.

Proiectul „Green Bridges” demonstrează că educația modernă nu înseamnă doar acumularea de informații, ci și formarea unor cetățeni activi, capabili să construiască punți între oameni și culturi. Prin fiecare idee împărtășită, fiecare poster creat și fiecare soluție propusă, elevii contribuie la un mesaj comun: protejarea planetei este o responsabilitate pe care o împărțim cu toții.

O temă asemănătoare a fost abordată și în cadrul proiectului „Let’s Go Green”, coordonat de profesor Iolanda Sztrelenczuk și profesor învățământ primar Alexandra Onea. Elevii clasei a IV-a A alături de elevi din Polonia, Italia, Bulgaria și Turcia au reciclat haine pe care nu le mai foloseau transformându-le în costume de carnaval, au creat felicitări din materiale reciclabile și au plantat semințe, apoi au îngrijit cu drag primele firave plante și le-au văzut crescând zi de zi.

Un alt proiect coordonat de către profesor Iolanda Sztrelenczuk și consilierul școlar Anamaria Gabriela Pop a fost Feelings Forward: SEL Quest, componentă a proiectului Erasmus+ 2025-1-RO01-KA121-SCH-000320555 în parteneriat cu o școală din Polonia care a găzduit liceeni din Baia Sprie.

Tema acestui proiect a pornit de la unul dintre obiectivele Erasmus+ și anume alfabetizarea socio-emoțională prin participarea la proiecte europene. Elevii români și polonezi au explorat diferite strategii și instrumente pentru a dobândi cunoștințe și a înțelege practicile care îi ajută pe tineri să dezvolte abilități și competențe socio-emoționale pentru a face față provocărilor vieții de zi cu zi.

Elevii din clasele V-VIII de la Structura Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Tăuții de Sus au participat la trei proiecte eTwinning desfășurate în parteneriat cu școli din mai multe țări europene. Aceste proiecte au fost coordonate de către profesor Amalia Maria Dan.

Implicarea în aceste proiecte le-a oferit elevilor ocazia să își dezvolte competențele sociale, interculturale, digitale, să își exerseze limba engleză și să lucreze în echipe internaționale.

Proiectul eTwinning „LIFE: Language, Innovation, Friendship, Exchange” (n.r. VIAȚĂ: Limbă, Inovație, Prietenie, Schimb) s-a desfășurat în perioada septembrie 2025 – mai 2026, în parteneriat cu patru școli din Turcia, o școală din Lituania și o școală din Italia. În fiecare lună, elevii au explorat o temă din viața reală în limba engleză. Proiectul a conectat învățarea limbilor străine, educația valorică, schimbul cultural și inteligența artificială.

Proiectul eTwinning „MYSG: Make Your School Greener” (n.r. MYSG: Fă-ți școala mai verde) s-a desfășurat în perioada octombrie 2025-iunie 2026, în parteneriat cu o școală din Franța și o școală din Polonia. Școala parteneră din Polonia a fost și instituția gazdă pentru mobilitatea de grup Erasmus+ a elevilor de la Școala Gimnazială Ioan Slavici Tăuții de Sus din perioada 02-06.02.2026, proiect nr. 2025-1-RO01-KA121-SCH-000319604. Scopul acestui proiect eTwinning a fost creșterea gradului de conștientizare cu privire la sustenabilitate și promovarea obiceiurilor ecologice în școală și în afara ei, încercând în același timp îmbunătățirea vieții școlare prin folosirea de către elevi a instrumentelor web în activitățile educaționale.

Proiectul eTwinning „Green School” (n.r. Școala Verde) s-a desfășurat în perioada ianuarie 2026-iunie 2026, în parteneriat cu 3 școli din Turcia și o școală din Italia. Competențele dezvoltate în cadrul acestui proiect au fost: responsabilitate civică, solidaritate și spirit de voluntariat, comunicare eficientă, colaborare, participare activă pentru mediu.