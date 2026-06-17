Turiste blocate pe munte, evacuate de salvamontiști

Odată cu startul sezonului turistic, salvamontiștii sunt tot mai des solicitați să acorde ajutor vizitatorilor care, din diverse motive, ajung în situații dificile, pe munte.

O astfel de acțiune a avut loc în Munții Rodnei, unde echipele Salvamont Maramureș au fost solicitate să intervină pentru evacuarea a trei turiste din Ucraina, care au greșit traseul și au rămas blocate.

”Deși echipate corespunzător, din cauza condițiilor me­teo, au greșit coborârea și au rămas blocate într-o zonă abruptă. Au fost evacuate ra­pid și în siguranță fiind coborâte de salvamontiștii din formația Borșa din cadrul Salvamont Maramureș”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.

O altă misiune la care salvamontiștii au intervenit de curând s-a referit la salvarea unor tineri din Ucraina, care au fu­git din calea războiului.

„A doua misiune, în zona Bistra, a fost derulată alături de colegii de la Poliția de Frontieră Valea Vișeului, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmației pentru salvarea a 4 cetățeni ucraineni care se rătăciseră de câteva zile pe munte, fără provizii și fără posibilitatea de a se orienta, fiind și rămânând totodată împreună cu unul dintre ei care se simțea rău. Ucrainenii cu vârste de 24, 26 şi 43 ani au fost coborâți în siguranță la baza muntelui și fiindcă nu au avut probleme medicale au fost preluați de Poliţia de Frontieră, iar cel de 37 de ani aflat într-o stare precară de sănătate a fost predat echipajului medical venit în sprijin”, a mai completat acesta.