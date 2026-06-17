Valuri-valuri de breaking news, ne sufocăm!!!

Zău așa, se petrec lucruri. Ba chiar LUCRURI. În țară, președintele a conspirat cu „forțe nevăzute” , a făcut un mic puci în PNL și a nominalizat brașoveanul, fără știința partidului. Mă rog, asta e discutabil, de acolo vreo 10 știau sigur, întrebați-l pe Rareș B. Se încheie războiul din Iran, au anunțat ambele părți, mai trebuie să convingă Israelul să nu mai atace în Liban, că ăia sunt în plină campanie agricolă de vară, nu se mai pot opri cu buldozerele din scarificat țara.

„Nave ale lumii, porniți motoarele”, anunță triumfător păcăliciul mondial, arogându-și încheierea unui război pe care tot el l-a pornit. O să vrea Nobelul pentru Pace iar, serios! „Mulți președinți au încercat să facă pace cu Iranul, dar toți au dat greș înaintea mea”. Poate pentru că nu erau în război? Dar se redeschide strâmtoarea, pleacă navele. Vestea bună e că piețele mondiale au reacționat urgent, pe loc, prețul țițeiului a căzut la 83 dolari/baril. Era 65 dolari înainte de război, a crescut chiar și la 120 dolari, a coborât acum la 83. Încercăm doar să ne imaginăm…oare cine a câștigat de-aici, cine s-a (mai) îmbogățit? Țări, companii, șeici. Bursele asiatice au crescut cu 3%. Bitcoin a crescut la maximul ultimelor săptămâni.

A început summitul G7 la Evian, în Franța. Sper că beau apă de aia, nu ne-o beau a noastră din barajul Vidraru…Europenii gândesc redeschiderea Ormuz pe termen lung și fără taxe, sprijinirea Libanului bombardat, acord nuclear cu Iranul. Și reconstrucția lui. Mai discret, Europa încearcă și o blocadă cu sancțiuni împotriva Israelului, cu Franța și Italia în avangardă. A început și Campionatul Mondial de Fotbal FIFA din SUA-Canada, prețurile biletelor sunt exorbitante, fotbal mult încă n-am văzut, cică o bere costă 17 dolari pe stadion, zic comentatorii. Au rămas 170.000 de bilete nevândute, iar Infantini, după cum îi și zice numele, dă vina pe…fani, pe suporteri! Fostul mare fotbalist Jurgen Klopp arată obrazul organizatorilor pentru „pauzele de hidratare”, ruperea meciului în 4, care sunt de fapt de publicitate, pentru televiziuni și sponsori. În același timp, în SUA urmează marea aniversare a 250 de ani de la înființare, care absolut întâmplător se va suprapune cu împlinirea a 80 de ani de către președintele pacifist și care ia cu brio, cu zece cu steluță, toate testele cognitive. Și cu o gală de cafteală pe peluza Casei Albe, o imagine pe care am atașat-o și care spune aproape tot despre America de azi.

În Rusia, alte știri. Rușii au lovit mai ieri una dintre cele mai vechi mănăstiri ale Creștinismului din lume, Pechersk Lavra, sit UNESCO, în Kiev, ea datând din 1051! În subteranul mănăstirii e îngropat prințul Yuriy Dolgorukiy, cel care a fondat Moscova! Mai trebuie altă știre din zonă? Da. Rusia e țară producătoare de petrol, una din cele mari. Acum, raționalizează benzina la pompă! În sud și în Crimeea, se stă o zi la coadă pentru 20 de litri. Exporturile de kerosen sunt interzise.

Să încheiem cu ale noastre. Dragul de Internet, zona online, are ac de cojocul tuturor, fie el ac virtual. Cică „Nicușor s-a ținut de cuvânt. A reușit să unească românii! Acum îl înjură atât suveraniștii, cât și proeuropenii”. Și pentru că iubim înțelepții și citatele, azi cităm dintr-un fel de clasic românesc. Film. „Columna”, 1968. Gheorghe Dinică-trădătorul Bastos, care a oprit apa Sarmizegetusei, dixit: „În nemernicia mea, ca un câine turbat, am mușcat mâna care m-a crescut și care m-a hrănit și am privit râzând cum ai mei se stingeau de sete pe ziduri”. Aplicați Dvs citatul în contemporan, cui credeți că se potrivește…