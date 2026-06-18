Accident rutier grav la Borșa

Miercuri, 17 iunie, în jurul orei 18.30, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Dragoș Vodă, soldat cu mai multe victime.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui autoturism, pe fondul unor preocupări care i-ar fi distras atenția, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un tânăr de 19 ani.

În urma impactului, opt persoane au fost rănite, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.