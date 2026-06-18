ACS Satu Nou de Jos și ACS Bradul Groșii Țibleșului, campioane în Liga 5

S-a încheiat sezonul 2025/2026 în Liga 5 a Maramureșului, atât în competiția Elite, cât și în Clasic, cu două formații care au dominat autoritar clasamentele finale.

În Elite, ACS Satu Nou de Jos a ocupat locul 1 după un parcurs solid, cu 16 victorii, un egal și o înfrângere. Echipa a avut cel mai bun atac al campionatului, cu 81 de goluri marcate, și cea mai bună apărare, cu 28 de goluri primite.

În Clasic, ACS Bradul Groșii Țibleșului a terminat pe locul 1 după un sezon fără înfrângere: 15 victorii și un egal. Formația a înregistrat 73 de goluri marcate și doar 16 primite, având atât cel mai eficient atac, cât și cea mai solidă defensivă.

Au fost premiați și golgheterii competițiilor, conform Asociației Județene de Fotbal Maramureș: Adrian Nicu Chiș de la ACS Viitorul Gârdani în Elite cu 28 de goluri și Cristian Daniel Pop, component al echipei din Groșii Țibleșului, în Clasic, cu 17 reușite.

Rezultatele din ultima etapă

Elite: Viitorul Gârdani – ACS UAC Europe Dumbrăvița 1-4 (1-2); CS Gloria 1999 Chechiș – ACS Satu Nou de Jos 3-4 (3-3); Măgura Codrului – Rapid Satu Nou de Sus 1-3 (1-0); AS PHP Iadăra – CS Comuna Mireșu Mare 3-3 (2-1); Măgura Coaș – Unirea Arieșul de Pădure 5-3 (2-2).

Clasic: Cristalul Cavnic – Juniorul Coltău 0-3 (la masa verde); FC Lăpușul Târgu Lăpuș – Voința Târgu Lăpuș 4-1 (2-1); Bradul Groșii Țibleșului – Viitorul Cupșeni 3-2 (2-1); Stejarul Fersig – Speranța Cernești 3-0 (la masa verde).