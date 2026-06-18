Acțiune de amploare a polițiștilor în Vălenii Lăpușului

Polițiștii maramureșeni au desfășurat miercuri, 17 iunie, o amplă acțiune în localitatea Vălenii Lăpușului, având ca obiectiv verificarea respectării legis­lației privind protecția animalelor și creșterea siguranței rutiere.

La activități au participat polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus și Biroului pentru Protecția Animalelor, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al Grupei Canine și al jandarmilor maramureșeni.

În timpul controalelor au fost verificate 38 de autovehicule, fiind instituite mai multe filtre rutiere pentru prevenirea accidentelor și depistarea abaterilor de la legis­lația rutieră.

Totodată, polițiștii au efectuat verificări privind condițiile de deținere și bunăstare a animalelor. În urma acestora au fost identificate două cabaline pentru care proprietarii nu respectau toate obligațiile legale. În consecință, au fost emise două ordine de plasare a animalelor în adăpost.

Pentru neregulile constatate, oamenii legii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 13.400 de lei.