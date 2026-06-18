Apel de donare de sânge

Asociația ASSOC a lansat un apel la donare de sânge pentru Roxana Ioana Chereji, internată la Secția Oncologie a Spitalului Județean Baia Mare, care are nevoie urgentă de trombocite.

”În prezent, acestea nu sunt disponibile în Baia Mare, iar starea sa este una delicată, existând un risc crescut de hemoragie. Pot dona persoane cu grupele sanguine AB, A, B sau 0, iar la donare este important să fie menționate următoarele date: Beneficiar: Chereji Roxana Ioana; Spital: Spitalul Județean – Secția Oncologie; Medic curant: Dr. Filip Dumitru. E un gest care durează puțin, dar poate însemna enorm pentru cineva care luptă pentru sănătate și pentru familie”, au declarat reprezentanții ASSOC.