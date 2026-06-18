Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat

Cererea de eliberare condiționată a fostului primar al Băii Mari, Cătălin Cherecheș, a fost admisă de către Judecătoria Baia Mare.

Decizia instanței a fost dată în 16 iunie, iar în hotărâre se precizează că: ”dispune liberarea condiționată a condamnatului din executarea pedepsei de 5 ani închisoare. (…) intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei – 18.03.2028, constituie termen de supraveghere pentru condamnat. (…) Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 16.06.2026”.