Circulația pe Gheorghe Șincai se va relua parțial în această lună

Autoritățile municipale au anunțat că, până la finalul acestei luni, se va relua circulația pe strada Gheorghe Șincai, chiar și pe o primă bandă, în primă fază.

”Se lucrează astfel încât deschiderea traficului să nu fie întârziată și mai mult decât a fost deja”, au mai precizat cei din administrație.