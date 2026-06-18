Circulația pe Gheorghe Șincai se va relua parțial în această lună

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Autoritățile municipale au anunțat că, până la finalul acestei luni, se va relua circulația pe strada Gheorghe Șincai, chiar și pe o primă bandă, în primă fază.
”Se lucrează astfel încât deschiderea traficului să nu fie întârziată și mai mult decât a fost deja”, au mai precizat cei din administrație.

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