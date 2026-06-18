Copiii mari ai Planetei vorbesc niște prostii demne de cei mici. Ba de Guiness

Baiul e că le și fac. De-ar vorbi doar prostii, am deduce ba că sunt depășiți, ba haioși, ba prost consiliați. Dar așa, că le și fac… FBI a făcut iar jocul cu atentatul trimestrial la președinte, că doar așa și-a câștigat mandatul. Doar că de data asta au uitat să-i zică c-ar fi fost atentat la adresa lui, când cu scena de wrestling din fața Casei Albe. Întrebat la CBS în interviu, habar n-avea… În schimb, presa americană îl desființează pentru pacea păguboasă ce-a făcut-o cu Iranul, ba își amintește c-a făcut la fel cu Afganistanul, care a devenit apoi o enclavă talibană, până azi. În mare, pacea mult hulită a lui Obama cu Iranul a însemnat 1,7 miliarde dolari deblocați din active iraniene în schimbul reducerii stocului de uraniu cu 98%. Acordul lui Trump înseamnă deblocarea a 24 miliarde de dolari din active iraniene, un fond de reconstrucție de 300 miliarde dolari, ridicarea sancțiunilor pentru… nicio promisiune în materie de activitate nucleară, doar pentru deblocarea strâmtorii Ormuz.

A avut loc între timp întâlnirea G7, la care Trump a schimbat câteva vorbe cu Zelenski, deși zicea că n-o va face. Nu s-a dat presei ce s-a vorbit/decis, încă, referitor la Iran, Ucraina, economia mondială. Dar ceva semnale indirecte sunt. Săptămâna trecută, Lukashenko al Belarusului plimba trupe pe la granița cu Ucraina, se împăuna cu potențial nuclear, se umfla în pene. Șeful Armatei Ruse i-a spus public să țină cont că armata de drone a Ucrainei are deja 500 de ținte stabilite în Belarus, să aibă grijă ce face. Mai ieri, Lukashenko și-a cerut scuze lui Zelenski și a spus că Belarus nu va întreprinde acțiuni militare împotriva Ucrainei. Punct.

În alt colț de lume, ministrul securității naționale din Israel, Ben Gvir, spune că țara sa nu are de acceptat nicio încetare a focului și că vor continua să demoleze case și să facă ce și-au propus. Fără urmă de repercusiune. Ba da, el, omul, are interdicție în Europa, nu e binevenit. Atat. Altă declarație demnă de luat în seamă/derâdere e a șefului Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, care zice că frauda electorală din California e atât de mare încât…ea nu poate fi dovedită. Perfect, e ca reducerea la absurd în matematică.

În fine, de ce i-am ignora pe ai noștri? Dacă observați, apar proști noi, au tăcut mâlc proștii de serviciu. Prim-ministrul desemnat sau desenat, nu e clar ce e cu el, a început să vorbească public, cam pe la Antene… Cităm: „Mi s-a prezentat că e nevoie de mine ca să creez liniște în țara noastră/Vreau să păstrez același program de guvernare cu cel care l-a avut Bolojan/Sunt o persoană care sunt curajoasă/Îi lipsea taman voturile/etc”. Iar comparația cu Viorica Dăncilă a venit de la sine. Cu ironiile aferente. La declarația sa cum că nu s-a întâmplat nicăieri în lume ca un partid să-și excludă premierul, un cititor online îi răspunde prompt: “Ba există, Indira Gandhi e exemplul cel mai celebru. Dar astea nu le înveți la liceul industrial…”. Cu un drum am găsit și primul susținător – persoană publică…online de Maramureș a premierului (cel ce nu și-a anunțat partidul că va fi nominalizat, ocupat să plece la Athos să se roage ca fiul să ia Bacul). E primarul nostru din Cavnic, care de altfel a fost urgent taxat de cei din discuția online. Dar să cităm din profesorul Vladimir Tismăneanu din SUA, ceva mai rafinat/avizat:”Dacă eu de la mii de mile distanță simt ce simt, îmi dau seama ce simt oamenii cinstiți din România. Este unul din acele momente amare greu traductibile prin cuvinte. Revoltă, indignare, șoc, greață. O imensă lehamite. (…)Realmente, Nicușor Dan a ales cadavrul(…)” Cu un drum, vă anun­țăm că s-a lămurit și cu dosarul 10 august, șefii Jandarmeriei care au decis caftirea demon­stranților în ciuda evidențelor că nu ei făceau scandal, ci agitatorii și galerii plătite regește s-o facă, au fost achitați. Prin urmare, avem, ca la Revoluție, Mineriade etc, vinovatul de serviciu: Poporul român. “Revoltă, indignare, șoc, greață”, vorba profesorului.