Medalii pentru DanceLight Studio la Cupa Regal Dance Club din Satu Mare

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Formațiile de dans modern ale DanceLight Studio Baia Mare au încheiat sezonul competițional cu rezultate remarcabile, la Cupa Regal Dance Club desfășurată la Satu Mare.
Dansatorii băimăreni au obținut cinci locuri I, un loc II și un loc III, confirmând evoluțiile bune din acest sezon. La categoria formații, grupurile Jay-Ho Project (10–11 ani) și Little Divas (7–8 ani) s-au clasat pe primul loc.
La secțiunile Duo și Trio, sportivii au continuat seria succeselor: mai multe perechi și trio­uri au urcat pe locul I, iar alte două prestații au fost recompensate cu locul II și locul III.

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