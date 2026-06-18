Noua uzină de tratare a apei din Borșa, recepționată

Zilele trecute, s-a recepționat un proiect esențial pentru dezvoltarea orașului Borșa: noua uzină de tratare a apei potabile, o investiție strategică realizată prin Programul „Anghel Saligny”. Aceasta va asigura accesul la apă potabilă de calitate pentru peste 5.000 de locuitori din cartierele Baia Borșa și Rotundu. Proiectul în valoare de 4,5 milioane de lei, finanțat integral din fonduri guvernamentale, include: o stație modernă de tratare a apei; rezervoare de înmagazinare și stocare; sisteme automatizate pentru monitorizarea și reglarea presiunii; rețele noi de alimentare și distribuție a apei. „Prin finalizarea acestei investiții, am făcut încă un pas important spre modernizarea infrastructurii de utilități și spre creșterea calității vieții în comunitatea noastră. Apa curată și sigură va ajunge astfel direct în casele borșenilor”, au declarat autoritățile locale la preluarea investiției.