Palatul Administrativ din Baia Mare renaşte

Construit la finalul anilor ’60 după viziunea arhitectului Mircea Alifanti, Palatul Administrativ din Baia Mare a fost gândit să respecte spiritul Maramureșului: sobru, puternic și elegant în același timp. De aproape un an, această clădire emblematică a intrat într-un amplu proces de reabilitare prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, într-o investiție totală de aproape 146 de milioane de lei. Lucrările au ajuns în prezent la un grad de realizare de 80%. Odată cu finalizarea investiţiei, Palatul Administrativ va trece de la clasa energetică D la clasa A, cu un consum redus de energie și emisii mult mai mici.