Rezultate încurajatoare pentru ACS Strategic Baia Mare

Opt sportivi de la ACS Strategic Baia Mare, pregătiți de antrenorul Paul Casangiu, au participat, în perioada 13-14 iunie, la Festivalul Internațional de Șah „Cupa Salina Turda”, întorcându-se acasă cu mai multe clasări fruntașe și evoluții apreciate.

În competiția de șah rapid rezervată categoriilor de vârstă U13-U20, Kumar Amrit și Ionuț Iuga s-au clasat pe locurile 4 și 5, în timp ce Alexandru Răchișan a avut o prestație solidă, reușind să acumuleze patru puncte într-un concurs puternic.

Rezultate foarte bune au fost obținute și în turneul destinat șahiștilor nelegitimați. Eduard Agyo și Cezar Mureșan au urcat pe podium, ocupând locul al treilea la categoriile lor, Victor Spân s-a clasat pe locul 4, Izabela Agyo pe locul 5, iar Filip Rusu a încheiat competiția pe poziția a șasea.