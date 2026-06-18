Seminar pe tema comportamentelor în situații de urgență, susținut de Maltezi

La invitația Grupului de Acțiune Locală Nord Est -Țara Maramureșului, în cadrul proiectului „Împreună 2.0: De la răspuns la reziliență în zonele de frontieră RO–UA”, reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare au susținut un seminar de informare cu tema „Comportamente responsabile în situații de urgență și reziliență la dezastre”, destinat cetățenilor și autorităților locale.

„Activitatea a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare privind tipurile de risc și măsurile de prevenire, promovarea unui comportament adecvat în situații de urgență și evidențierea importanței pregătirii pentru ges­tionarea dezastrelor și a altor situații de criză. Reziliența comunității nu se rezumă doar la supraviețuirea în fața unei calamități, ci presupune și capacitatea de recuperare rapidă, de adaptare la noile condiții și de valorificare a lecțiilor învățate, pentru a construi un mediu mai sigur și mai pregătit pentru viitor”, au explicat reprezentanții serviciului. Proiectul „Împreună 2.0: De la răspuns la reziliență în zonele de frontieră RO–UA” este realizat în parteneriat de către Comuna Bistra, Consiliul Local Velykyi Bychkiv Ucraina și Comuna Repedea prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027.