Sindicaliştii din învăţământul maramureşean au protestat împotriva noii legi a salarizării

Sindicaliştii din învăţământul maramureşean au participat împreună cu colegii din ţară la un miting şi un marş de protest în Bucureşti.

Angajaţii din învăţământ sunt nemulţumiţi de proiectul noii legi a salarizării și de efectele măsurilor de austeritate adoptate anul trecut. Liderii de sindicat spun că proiectul noii legi a salarizării „este o bătaie de joc”. Liderul Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş, Ioana Petreuş, spune că prin proiectul noii legi a salarizării sunt diminuate veniturile pentru „mulți profesori”. „Sunt pierderi de 280 și până la 500 și ceva de lei”, a precizat liderul sindical. Protestatarii nu exclud continuarea protestelor. În plus, ei afirmă că examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat ar putea fi afectate de acţiunile sindicale. Evaluarea Naţională debutează în 22 iunie şi se încheie în 26 iunie, iar probele scrise din cadrul bacalaureatului vor începe în 29 iunie.