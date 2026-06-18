Stadiul șantierului de pe bulevardul Independenței din Baia Mare

Pe șantierul deschis pe Bulevardul Independenței din Baia Mare lucrările evoluează vizibil de la o zi la alta. Astfel, o mare parte din trotuare și piste pentru biciclete a fost deja realizată și se continuă în același ritm. Se lucrează, de asemenea, la sensul giratoriu de la Dacia Service care, așa cum s-a anunțat, va fi relocat și centrat exact pe axul bulevardului. De asemenea, canalizarea pluvială a fost finalizată, stâlpii de iluminat au fost montați și, în scurt timp, se va trece la cea mai importantă etapă: modernizarea efectivă a părții carosabile propriu-zise.